ماذا قال الرئيس السيسي عن الاحتياطي النقدي؟ كيف نفد بعد 2011 وماذا كان طوق النجاة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤسسات الدولة المصرية تكبدت العديد من الخسائر الفادحة في أعقاب ثورة 25 يناير، وفي مدة أقل من 24 شهرا حيث «خسرنا 37 مليار دولار، وما مضى له آثار متراكمة».

وأضاف الرئيس في كلمته على هامش إفطار الأسرة المصرية، أن القوات المسلحة تحملت مليار جنيه بشكل شهري لمدة 84 شهرًا؛ تحت بند مكافحة الإرهاب، متابعًا: «الإرهاب جاء بسبب فتح الباب في 2011 و2012؛ لحالة من عدم الاستقرار؛ أدت لانتخابات أتت بفصيل غير جاهز ومهيأ لإدارة البلاد»، حسب قوله.

وأشار الرئيس إلى تراجع التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات، منوهًا إلى أن عدد التعديات على الأراضي الزراعية في الفترة من 25 يناير حتى 8 فبراير 2011؛ كان 85 ألف تعد، متابعًا: «أنت واقف في الميدان ولا تعرف ماذا يحدث في البلد.. البلد كانت بتضيع وتتخرب بنوايا طيبة».

وذكر السيسي أن الناتج المحلي الذي كان مقدرا تحقيقه -قبل ثورة يناير- بلغ 475 مليار دولار، أي ما يعني أن معدل دخل الفرد كان سيصل إلى 4000 دولار في 2015، مستكملا: «النتيجة كانت أن الاحتياطي خلص، الاحتياطي الذي تم بناؤه في سنوات طويلة نفد تماما في تلك الفترة (التالية لثورة 25 يناير)، وزادت نسبة البطالة بمعدل 14%».

وأوضح الرئيس، أن ذلك التحدي كان أكبر من الرؤساء، مستكملا: «أي رئيس، حتى أنا، وحتى إذا كان الفريق أحمد شفيق هو من فاز في انتخابات 2012؛ لم يكن أي رئيس لينجح في ظل هذه التحديات».

وأشار إلى الدور المهم للأشقاء العرب؛ خاصة بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن تدخلهم بعشرات المليارات من الدولارات في عامي 2013 و2014، مؤكدًا: «لولا تدخلات الأشقاء العرب؛ لم يكن لمصر قائمة حتى الآن».

وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري بيانا مطلع أبريل الجاري، كشف فيه أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وقال البنك المركزي في بيان إنه “قام خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة”.

وأوضح أن ذلك “التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية”.

وأضاف أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرا علي تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.