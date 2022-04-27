مجلس الشيوخ النيجيري يمرر قانونا يحظر دفع فدية للخاطفين



مرر مجلس الشيوخ في نيجيريا قانونا يحظر دفع فدية للخاطفين في الدولة الواقعة غربي أفريقيا، والتي تشهد عمليات أختطاف على نحو متكرر.



وقال مايكل اوبيمي باميديل ،رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن القانون الجديد يعدل قانونا ساريا ويجعل من غير القانوني دفع أموال نظير "إطلاق سراح أي شخص تم احتجازه أو سجنه أو اختطافه بطريقة غير شرعية "



وينتشر رجال مسلحون في المنطقة الواقعة شمال غربي نيجيريا حيث يقومون بارتكاب مذابح وعمليات اختطاف جماعية أرغمت عدة آلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وتكافح وكالات الأمن النيجيرية لمنع هذه الممارسات ، مما يرغم الكثير من الأسر على دفع فدية لإطلاق سراح أقاربهم المختطفين.



ولايزال أكثر من خمسين شخصا، تم مؤخرا اختطافهم بعد هجوم على قطار كان قادما من كادونا في شمال غربي نيجيريا إلى العاصمة أبوجا ، لدى خاطفيهم بعد مرور شهر على احتجازهم، وفقا لتقارير إعلامية محلية.