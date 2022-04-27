 سانا: مقتل 4 جنود وإصابة 3 جراء القصف الإسرائيلي لمحيط دمشق - بوابة الشروق
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سانا: مقتل 4 جنود وإصابة 3 جراء القصف الإسرائيلي لمحيط دمشق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 9:05 ص

نقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" عن مصدر عسكري أن 4 جنود لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون جراء القصف الذي شنته إسرائيل على بعض النقاط في محيط دمشق ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت التقارير السورية أفادت بأن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ.

وأفاد سكان في ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن صواريخ سقطت شمال غرب وجنوب العاصمة السورية دمشق وأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لصواريخ ودمرت بعضها في ريف دمشق الجنوبي.

وأكد السكان أن الانفجارات كانت عنيفة وهزت أغلب مدن وبلدات جنوب وشمال غرب العاصمة دمشق.

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