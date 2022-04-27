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أمير عزمي: كأس الرابطة «خلصت على الأندية»

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:19 م

هاجم أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، منظمي بطولة كأس الرابطة التي أقيمت خلال التوقف الدولي الأخير أثناء مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالكاميرون

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: « كنا نُعاني من الإجهاد في الدوري، وفوجئنا ببطولة كأس الرابطة».

وأضاف: «عندما كنت مدربا في الزمالك، لم نكن نستطيع العمل كل يومين مباراة مختلفة وأحمال وإجهاد على اللاعبين».

وأكمل: «بطولة كأس الرابطة "خلصت" على بعض الأندية، التي كانت تسير بشكل جيد في الدوري، بسبب الإجهاد».

وبسؤاله عن أحداث مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.. قال: «كان لابد أن يسافر المسئولين إلى السنغال قبل المباراة بوقت طويل، لتحديد فندق الإقامة والتدريب، مثلما يفعل الأهلي والزمالك».


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