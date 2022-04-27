رشق ماكرون بـ«الطماطم» في أول جولة ميدانية بعد الفوز

رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، بالطماطم لكنه لم يصب، في أول جولة ميدانية له، منذ فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وفيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، ألقي باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه.

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح "مظلة" لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.

ونفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، حاصدا 58,55% من الأصوات في مقابل 41,45% لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وفق للأرقام رسمية، وجرت عموما في أجواء هادئة.