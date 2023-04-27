 الخارجية اليمنية: تسيير 23 رحلة برية لإجلاء 1200 مواطن من السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية اليمنية: تسيير 23 رحلة برية لإجلاء 1200 مواطن من السودان

عدن - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:40 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:40 ص

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، تسيير ٢٣ رحلة برية من مدينة الخرطوم وولاية الجزيرة إلى مدينة بورتسودان على متنها ١٢٠٠ يمني، وتسيير سبع رحلات من مدينة الخرطوم إلى مدينة مدني لنقل المواطنين إلى أماكن آمنة .

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن ذلك يأتي بناء على التوجيهات الحكومية بتغطية تكاليف وترتيب نقل الطلاب والأسر اليمنية إلى بورتسودان تمهيداً لإجلائهم إلى اليمن، مبينة أن "طاقم السفارة اليمنية ولجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والجالية والاتحاد متواجدة في كلٍ من مدينة الخرطوم وبورتسودان لتسهيل عملية الإجلاء".

وأضافت أنه بعد إجلاء أول دفعة بعدد ٢٣٩ مواطنا من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي وصلت إلى ميناء جدة، أمس الأربعاء، فإن العمل جارِ والتنسيق على مختلف المستويات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال إجلاء كل المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.


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