رئيس بعثة الأهلي في المغرب يطمئن على ترتيبات مباراة الرجاء

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في المغرب، على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمتابعة كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى بالقاهرة بنتيجة 2-0 مساء السبت الماضي.

واطمأن الغزاوي على الاتصالات التي جرت مع كافة الجهات والمسئولين فيما يتعلق بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتلقى رئيس بعثة الأهلي في المغرب، اتصالات عديدة من مسؤلي نادي الرجاء للاطمئنان على الأوضاع في فندق الإقامة والتأكيد على التعاون الكامل لتذليل أية عقبات في ظل العلاقات الوطيدة بين الناديين الشقيقين.

ويخوض الفريق مرانه الثاني بالمغرب على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين والتي تقام السبت القادم على مركب محمد الخامس.