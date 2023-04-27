«حماة الوطن» بمطروح يحل مشكلة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى براني المركزي

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن أمانة براني ناقشت مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، المشاكل التي تواجه مستشفى براني المركزي، ووعد بحل جميع المشاكل، استمراراً لجهود حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح بالتفاعل والتواصل مع المواطنين لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصحة بالمحافظة.

وقال النائب عيسى أبو تمر أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، إن أبرز مشاكل مستشفى سيدي براني التخصصي تتمثل في التالي:-

- سرعة افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي براني بعد الانتهاء من مشكلة تحلية المياه.

- توفير تكييف لغرفة وحدة الغسيل الكلوي خلال الفترة المقبلة كتبرع وإهداء من الحزب للمستشفى لسرعة افتتاح الوحدة.

- مشكلة الصرف الصحي بالمستشفى بعد استلام الشركة المكلفة بعملها وقرب الانتهاء من أعمال تنفيذه.

ووجه أمين حزب حماة الوطن بمطروح ببيان الشكر إلى وكيل وزارة الصحة بمطروح علي استجابة لمطالب الحزب للارتقاء بالخدمات الصحية بمستشفى براني المركزي، وقام أعضاء هيئة المكتب أمانة حماة الوطن ببراني يرافقهم وكيل الوزارة بالمرور على أقسام حضانات الأطفال، وغرفة العناية المركزة لمتابعة والاطمئنان علي سير العمل وتقديم الدعم للمستشفى، لخدمة أهالي براني بكافة فئاتها وتركيباتهم القبلية، والاستماع واستقبال الطلبات والشكاوى لعرضها على المسئولين بالمحافظة،