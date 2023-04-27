الإمارات تستضيف مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط الشهر المقبل

تستضيف دولة الإمارات، مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023 برعاية وزارة المالية وبالشراكة مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين “ACFE” خلال الفترة من الثامن إلى التاسع من شهر مايو المقبل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، سيشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للتباحث ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات المتبعة في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.

وستتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والندوات التي ستتناول أبرز الأسباب والحلول لظاهرة الاحتيال، ومستقبل القضايا ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة في مؤسسات القطاع العام والخاص.

كما سيناقش المؤتمر سبل الحد من التجاوزات الإدارية والمالية ورفع مستويات الامتثال والضبط الداخلي بالشكل الأمثل، وطرق تعزيز وترسيخ قيم النزاهة في القطاعين العام والخاص بمنطقة شرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والقضايا العالمية التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها العالم في القطاع المالي والتكنولوجي ومجال الاستدامة.