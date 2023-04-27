البنتاجون يؤكد الجاهزية للتعامل مع أي قرار سياسي لإجلاء المواطنين من السودان

أكد مسئول في هيئة الأركان الأمريكية (البنتاجون)، جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي قرار سياسي لإجلاء مواطنيها من السودان في أي وقت.

وقال المسئول الأمريكي -الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الخميس- إن "الحديث عن رغبة واسعة لدى الأمريكيين في السودان بالمغادرة أمر مبالغ فيه"، موضحا أن أمريكي واحد فقط هو من يرغب في المغادرة.

وأعرب المسئول الأمريكي عن قلق البنتاجون البالغ من إمكانية استغلال جماعات إرهابية للوضع الراهن في السودان، رغم عدم وجود أي معلومات استخباراتية تؤكد ذلك، حسب قوله.

وحذر المسئول الأمريكي من إطالة أمد النزاع العسكري في السودان، مشددا على أن الحل الدائم لن يكون إلا سياسيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن أرسلت موظفين قنصليين إضافيين إلى المنطقة لدعم المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة من السودان، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر لأسباب أمنية.