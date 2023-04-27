الإذاعة السويسرية تبث جدولا باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت المحطة الإذاعية السويسرية "كولور 3"، عبر تويتر اليوم الخميس، أنها ستبث جدولا على مدار يوم كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي تماما، ابتداء من الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش).

وأضافت المحطة الإذاعية أنه تم استبعاد الأخبار فقط من التجربة.

وكانت مساهمات الكلمات المنطوقة لقناة الموسيقى التابعة للإذاعة العامة السويسرية "آر تي إس" الناطقة بالفرنسية، تدور في معظمها حول الذكاء الاصطناعي، الذي تم إنتاجها بمساعدة برنامج الروبوتات الصوتية "شات جي بي تي"، والذي تسبب في إثارة ضجة منذ نهاية العام الماضي.

وكان قد تم استنساخ أصوات مقدمي البرامج من قبل، واستخدمت هذه الأصوات المستنسخة في إجراء مقابلات مع نماذج مستنسخة من الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، من بين آخرين.

ويقول مقدم العرض المفترض، الذي لا يمكن تمييز صوته عن صوت الصحفي الحقيقي "يبدو الأمر كما لو كانت المحطة الإذاعية السويسرية "كولور 3، ولكن تم استخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من المذيعين".

وتقدم هيئة الإذاعة العامة السويسرية برامجها بجميع اللغات الرسمية الأربع في سويسرا: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية.