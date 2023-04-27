مجموعة قرصنة تعلن مواصلة استهداف مواقع إسرائيلية وصفحة نتنياهو على فيسبوك

واصلت مجموعة قرصنة اليوم الأربعاء سلسلة محاولاتها لاقتحام أهداف إسرائيلية على الإنترنت ، قائلة إنها كانت تستهدف الدولة اليهودية على وجه الخصوص في يوم الاستقلال.

وتزعم المجموعة ، واسمها " انونيموس سودان " على تطبيق تليجرام أنها هاجمت عددا من المنافذ الإخبارية الإسرائيلية ومواقع حكومية ووصفحات سياسية على الانترنت،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " في موقعها الإلكتروني .

وتعرضت صفحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فيسبوك لهجوم سيبراني لفترة وجيزة وامتلأت بآيات قرآنية ،ولكن سرعان ما عادت إلى وضعها الطبيعي.

وزعمت مجموعة "انونيموس سودان" أنها اخترقت الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس الوزراء رغم أنه ربما كانت تشير إلى صفحته على فيسبوك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان اختراق فيسبوك مرتبطا بمجموعة "انونيموس سودان".

كانت مجموعة انونيموس سودان " قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء أنها سوف تستهدف المواقع الإسرائيلية فقط على مدار اليوم ، مضيفة على تطبيق تليجرام : "اليوم سنركز بالكامل على إسرائيل بسبب احتفالهم باحتلال فلسطين" ،

في وقت سابق من اليوم الأربعاء ، زعمت أنها أسقطت المواقع الإلكترونية لميناءين إسرائيليين ، بالإضافة إلى مجموعة من المواقع الإخبارية ، ومواقع لجهاز التجسس الموساد ووكالة الأمن العام (الشاباك). وبدا أن جميع المواقع كانت تعمل بشكل طبيعي حتى مساء الأربعاء.

كانت مجموعة "انونيموس سودان" قد اعلنت في وقت سابق الشهر الجاري عن

مهاجمة المواقع الإلكترونية لمطار بن جوريون وشركتي الكهرباء والبريد وعدة بنوك وجامعات في إسرائيل مما تعطل بعضها عن العمل.