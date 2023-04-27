برلين أسوأ مدينة في ألمانيا لسائقي الدراجات

احتلت العاصمة الألمانية برلين المركز الأخير للمرة الثانية في تصنيف نادي الدراجات الألماني أيه.دي.إف.سي للمدن الألمانية من حيث ملائمتها لسائقي الدراجات.

وأجرى النادي مسحا شمل حوالي 245 ألف مشارك في مختلف المدن الألمانية خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الماضيين.

وتطلب الدراسة من المشاركين تصنيف كل مدينة وفقا لمقياس يتكون من 6 درجات حيث تشير الدرجة الأولى إلى الأفضل تماما.

ومنح سائقو الدراجات في العاصمة برلين شوارع المدينة تقييم 4.13 درجة في المتوسط، في حين أن المتوسط على مستوى ألمانيا يبلغ 3.96 درجة وهو ما يعني أن تصنيف برلين أقل من متوسط تصنيف المدن الألمانية.

وبرر حوالي 65% من سائقي الدراجات في برلين التقييم الضعيف للعاصمة إلى حالة المرور بشكل عام، وقالوا إن قيادة الدراجات الهوائية فيها يثير التوتر.

وقال حوالي 85% منهم إنهم يشعرون بالمضايقات ويتعرضون للاعتراضات من جانب سائقي السيارات، وتعتبر مسارات الدراجات في برلين بشكل عام ضيقة للغاية، وحصلت على تصنيف من الدرجة الخامسة من جانب 87% من المشاركين.

كما اشتكى حوالي 88% من سائقي الدراجات في برلين من تعرض دراجاتهم للسرقة المتكررة في العاصمة.

وقالت سولفيج سيلتسر من الفرع الإقليمي لنادي الدراجات في برلين إن النتائج تظهر أنه مازال على سائقي الدراجات في برلين التركيز بشدة عندما يسيرون في برلين، مضيفة "نحتاج لمسارات للدراجات لا تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة" للقيادة فيها.

واحتلت مدينة بريمن المركز الأول بالنسبة لقيادة الدراجات في ألمانيا وتلتها فرانكفورت ثم هانوفر.

وأشار سائقو الدراجات في بريمن وهانوفر بشكل خاص إلى رضاهم عن السماح لهم باستخدام الشوارع ذات الاتجاه الواحد بالسير فيها عكس الاتجاه، مع سهولة الوصول إلى قلب المدينة.