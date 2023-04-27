إحالة جميع العاملين بمركزي شباب أبيس 8 و10 بالإسكندرية للتحقيق

أحالت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، جميع العاملين بمركزى شباب أبيس 8 و10 إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم وكذا العاملون بمتابعة فرع شباب وسط التابع له المركزان، للغياب الجماعي.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية مفاجئة أجرتها الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، تفقدت خلالها عدد من الهيئات الشبابية والرياضية بدأتها بمركز شباب أبيس ٨ التابع لفرع شباب وسط حيث لم يتواجد بالمركز أي موظف من العاملين.

كما تفقدت الشريف المركز ولم يتواجد أي إشراف من الجهاز الإداري للمركز وكذلك مستوى نظافه بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب، وقررت تحويل جميع العاملين للتحقيق.