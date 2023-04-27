 إحالة جميع العاملين بمركزي شباب أبيس 8 و10 بالإسكندرية للتحقيق - بوابة الشروق
الخميس 27 أبريل 2023 4:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

إحالة جميع العاملين بمركزي شباب أبيس 8 و10 بالإسكندرية للتحقيق

الدكتورة صفاء الشريف
الدكتورة صفاء الشريف
هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 3:13 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 3:13 ص

أحالت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، جميع العاملين بمركزى شباب أبيس 8 و10 إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم وكذا العاملون بمتابعة فرع شباب وسط التابع له المركزان، للغياب الجماعي.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية مفاجئة أجرتها الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، تفقدت خلالها عدد من الهيئات الشبابية والرياضية بدأتها بمركز شباب أبيس ٨ التابع لفرع شباب وسط  حيث لم يتواجد بالمركز أي موظف من العاملين.

كما تفقدت الشريف المركز ولم يتواجد أي إشراف من الجهاز الإداري للمركز وكذلك مستوى نظافه بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب، وقررت تحويل جميع العاملين للتحقيق.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك