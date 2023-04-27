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قرر البرلمان النمساوي، اليوم الخميس، إيقاف إصدار النسخة الورقية لإحدى أقدم الصحف في العالم، "فاينر تسايتونج".

وستحول المطبوعة الرسمية إلى نسخة إلكترونية، بالإضافة إلى مدرسة للصحافة ووكالة محتوى للهيئات العامة.

وبرغم الانتقادات الشديدة من الفنانين وأحزاب المعارضة، قرر الائتلاف الأخضر المحافظ طباعة الصحيفة في المستقبل شهريا.

وتأسست الصحيفة عام 1703 كبوابة إخبارية تسمى "وياناريش دايريام" أو (يوميات فيينا)، لكن سرعان ما رسخت نفسها كنشرة رسمية.

وتبيع الصحيفة، المعروفة بجودتها الصحفية وآرائها السياسية المستقلة، حاليا نحو 8000 نسخة فقط يوميا وتمولها الإعلانات بشكل رئيسي.

وقالت وزيرة الأسرة والإعلام زوزانا راب المنتمية لحزب الشعب النمساوي إن الصحيفة: "لديها قراء فوق سن التسعين أكثر ممن هم دون الثلاثين".