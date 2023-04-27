تطوير شاحنة هيدروجينية جديدة ذات مدى أطول في اسكتلندا

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طورت شركة اسكتلندية ناشئة شاحنة ثقيلة كهربائية تعمل بالهيدروجين، ذات مدى أطول وحمولة أكبر، وهي خصائص مهمة لمنافسة الشاحنات طويلة المدى التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وستصنع شركة هيدروجين فيكل سيستمز (إتش.في.إس) الاسكتلندية الشاحنة الجديدة باستخدام شاسيه جديد كليا تم تصميمه ليلائم المحرك الهيدروجيني. وتحتوي الشاحنة على أسطوانات هيدروجين مضغوط وخلايا وقود ونظام لتخزين الطاقة ومحور خلفي كهربائي.

وتتيح خلايا الوقود زيادة مدى الشاحنة وحمولتها مع سرعة إعادة التزود بالوقود مقارنة بالشاحنات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وتحتاج الشاحنة الجديدة إلى حوالي 20 دقيقة لإعادة ملء خزانات الهيدروجين. كما أن خلايا الوقود توفر الكثير من المزايا بالنسبة للشاحنات التي تنقل البضائع لمسافات طويلة.

يذكر أن المركبات التي تعمل بالهيدروجين لا تحتاج لشحن بطارياتها كما هو الحال في المركبات الكهربائية وإنما يتم تموينها بغاز الهيدروجين الذي يتم وضعه في اسطوانات.

وينتج المحرك الهيدروجيني الطاقة من خلال اندماج الهيدروجين بالأوكسجين حيث يكون العادم مجرد بخار ماء فقط، وهو ما يجعله محرك صديق للبيئة تماما لا يصدر أي انبعاثات ضارة.