توخيل يريد نجم وسط يونايتد في بايرن

أكدت تقارير صحفية ألمانية، مساء الخميس، أن بايرن ميونيخ يهدف لضم أحد نجوم مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، حريص على جلب قادة ذوي خبرة إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بالفريق الموسم المقبل، موضحة أنه جعل التعاقد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو أولوية.

ووصل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد، ومنذ ذلك الحين أثبت أنه جزء لا يتجزأ من فريق إريك تين هاج، حيث ساعد فريقه الجديد على الفوز بكأس الرابطة، واحتلال مركز متقدم في البريميرليج.

وعلى الرغم من حصوله على بطاقتين حمراوين هذا العام، يعتبر كاسيميرو أحد أهم لاعبي يونايتد قبل فترة الانتقالات الصيفية، حيث بات القطعة المثالية في خط الوسط لدعم صانع الألعاب العميق كريستيان إريكسن والنجم برونو فرنانديز.

ومع ذلك، يبدو أن قيمته بالنسبة للشياطين الحمر لم تثبط من عزيمة توخيل، حيث ورد أن المدرب الألماني ينظر إلى اللاعب الدولي البرازيلي كهدف رئيسي.