تشارك نجمة برنامج ذا فويس السورية بتول بني، غدا الجمعة، بحفل كلثوميات على المسرح الكبير في دار الأوبرا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وبرفقة الفرقة القومية العربية، بحضور نخبة من النجوم.

وبتول بني هي مطربة سورية الأصل، شاركت في برنامج ذا فويس عام 2018، وتعتبر من الأصوات المميزة جدا في الوطن العربي، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين، وأهل الصحافة والإعلام منذ إطلاق أولى أعمالها الفنية الخاصة، ويضم رصيدها الفني مجموعة مميزة من الأعمال كان آخرها أغنية راجع لقلبي.

وتستعد الفنانة بتول بني، حاليا لجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول أوروبا، اعتبارا من مايو المقبل.