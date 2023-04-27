الرئيس التونسي يستعرض حلول إعادة إنتاج الفوسفات إلى المستويات التي كان عليها

استعرض الرئيس التونسي قيس سعيّد، جملة من الحلول التي من شأنها أن تُعيد إنتاج الفوسفات إلى المستويات التي كان عليها بل وأكثر من ذلك وضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم الأربعاء والذي خُصّص للنظر في ملف إنتاج الفوسفات ومسألة نقله عبر السكك الحديدية وإلى الفساد الذي عرفته صفقة شراء العربات التي قيل بعد أن تم اقتناؤها أنها لا يُمكن استغلالها على السكة الحديدية الموجودة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

كما تم استعراض ملف البستنة والتأكيد على أنه من الأحرى تمكين الشباب من الموارد والامكانيات التي تساعدهم على أن يكونوا مصدرا للثروة.



