مسئولة أمريكية تبحث مع حفتر منع فاجنر من زعزعة استقرر ليبيا أو جيرانها

تحدثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف هاتفيا، اليوم الخميس، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس في نشرته على صفحتها على تويتر: "الحديث دار حول الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة فاجنر الروسية المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان".

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت وجود مجموعة "فاجنر" في ليبيا لدعم أحد أطراف النزاع في البلاد.

وفي بيان آخر على تويتر، قالت السفارة الأمريكية "تدعم الولايات المتحدة بقوة الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان ومنع المزيد من التداعيات الإقليمية"

وقال البيان: "تحدثت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف هاتفيًا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء منقوش، لبحث تداعيات الأوضاع المؤسفة بالسودان على الأمن الإقليمي فضلًا عن أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية المكثفة الرامية إلى إجراء الانتخابات في ليبيا".

من جهة أخرى، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، من تأثيرات كبيرة على بلاده، بسبب الصراع الدائر في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع.