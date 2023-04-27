قال الفنان ماجد المصري، إن حياته الشخصية بعيدة كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، قائلًا: « ممكن الواحد يكون سهران وتلاقي حد يعلق شوف مراته لابسه إزاى لكن مبردش»- بحسب تعبيره.

وتابع: «مش بحب أرد على التعليقات السلبية، لأن صاحبها مش قدامي وبحب أرد وعيني في عينه، لكن لو عدى حدوده بتخانق معاه ملهاش حل تاني».

وأوضح أنه دائم المراجعة لنفسه ولأعماله وفي حياته بشكل عام، لأن هذا الأمر يحفزه للتركيز بشكل أكبر في قرارته الشخصية أو الفنية فيما هو قادم.

وعن الأشخاص الذين يرجع لهم في قراراته الفنية، أجاب: «أنا برجع لمراتي في أعمالي الفنية لأنها شاطرة جدًا ودوغري، ولو في حاجة قلقان منها بسألها، وبرجع لأحمد ابني برده وهو مخرج كبير»-على حد قوله.

وفيما يخص مشاريعه الفنية القادمة، أكد أنه يريد تغيير طبيعة الأدوار التي سيقدمها تمامًا عن أعماله السابقة.

وعن أكثر الشخصيات التي يوجود بينه وبينهم تكيف وكيميا عمل، أكد أنه لا يوجد لديه مشكلة في العمل مع أي شخص بالوسط لأنه سريع التكيف والتأقلم مع الأشخاص، خاصةً أنه لا يوجد لديه مشاكل مع أي شخص بالوسط الفني.