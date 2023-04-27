قال الفنان مراد مكرم، إنه يعتمد على فريق خاص به لاختيار أدواره في الأعمال الفنية التي يشارك فيها، بعد قرأتهم للورق المعروض عليه ثم يتناقش معهم، ومن ثم تأتي فكرة اختياره لأدوار مختلفة يقدمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الخميس، أن هناك تعليقات انتقدت تكرار دوره للرجل الذي يتعرض للخيانة، مؤكدًا أن الدور في علاقة مشروعة كانت من نوع آخر وهي خيانة الصديق وليس الزوجة.

وأشار إلى أن بعض الجمل «الإيفيهات» التي جاءت على لسان الفنانين المشاركين في العمل، لم تكن مكتوبة في السيناريو، وكانت من اجتهادهم الشخصي بموافقة مخرج العمل، مؤكدًا أن المخرج ساعد الفنانين على الإبداع.

ولفت إلى أن معظم التعليقات التي جاءت من قبل الجمهور على المسلسل، كانت أغلبها من السيدات، معقبًا: «الستات مش بتحب الراجل المدلوق»، بالإضافة إلى تعليقهم على ضربه لزوجته في المسلسل رغم انه من عائلة راقية.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة: ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وعفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وردشان مجدي، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.



