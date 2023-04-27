روسيا ترحب بالمكالمة بين الرئيسين الصيني والأوكراني

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أنه يرحب بأي شيء قد يساهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول رأي روسيا في المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس.

لكن الكرملين قال إن روسيا لا تزال بحاجة لتحقيق أهداف ما تسميها "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وتحدث الرئيسان الصيني والأوكراني يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي، ليتحقق بذلك أحد أهداف كييف التي سعت علانية منذ أشهر لإجراء مثل هذه المحادثات.