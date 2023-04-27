وكيلا تموين وزراعة الإسكندرية يتابعان بداية موسم توريد القمح

أجرى محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية، يرافقه الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة،

يرافقهما المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمهندسة أماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، عدة جولات تفقدية لمواقع استلام الأقماح المحلية لهذا العام.

كما تفقدوا أعمال لجان الاستلام التي تتكون من عضو من مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيسا، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من الجهة المسوقة، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من البورصة السلعية كأعضاء

وبدأت الجولات بزيارة إلى صومعة الكينج مريوط، حيث تم متابعة أعمال لجنة الاستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة ووزنها، وأخذ عينات للفحص وتحديد الرتبة، والتفريغ على النقرة، وشرح وافٍ على لوحة التحكم للتحكم في التخزين والتقليب والتهوية وشفط الأتربة من الخلايا والصرف.

وتوالت الجولات إلى بنكر شمال القاهرة وبنكر جنوب القاهرة، ومتابعة عمليات و آليات التوريد.

وصرح محمد سعد الله وكيل وزارة التموين، بأنه يتوقع موسم توريد مميز هذا العام نظرا للاستعدادات، والسعات التخزينية المعدة لهذا الشأن.