أوضح الفنان ماجد المصري، أن مهنة التمثيل ليست بالسهلة، لأنها تؤثر على صحة الشخص بشكل كبير نظرًا لطول ساعات العمل التي تمتد لأكثر من 18 ساعة في اليوم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، قائلًا: « مش بلحق أقعد في بيتي مع مراتي وأولادي، وتأثيرها على الصحة كبير جدا، ومهما حاول الواحد يرتب وقته بس أحيانًا بيجي شغل في أوقات صعبة»- بحسب تعبيره.

وتابع قوله: «الشغلانة صعبة وبنام قليل وأحيانا بناخد منوم عشان لازم نصحى بدري، وساعات الواحد بيبقى مش شايف قدامه بس لازم العمل يخلص ولازم أحس إني جيبت جون السنادي ساعتها بنسى كل التعب».

واستطرد أن هذه طبيعة عمله ومصدر رزقه، ولابد من تحملها بالإضافة إلى أنه يحاول تقديم أعمال فنية تُسجل في تاريخه.

يذكر أن الفنان ماجد المصري، قد شارك في مسلسل «ضرب نار»، والذي عُرض خلال شهر رمضان، والعمل كان من بطولة كلًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة سهير المرشدي، والفنان أحمد العوضي والفنانة انتصار ، ومن إخراج مصطفى فكري.