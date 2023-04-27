 أردوغان وبوتين يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان وبوتين يبحثان مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب

هديل هلال
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 4:44 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مستجدات الأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.

وبحسب بيان للرئاسة التركية، نشرته وكالة «سبوتنيك»، أكد أردوغان لنظيره الروسي، إمكانية العمل على مبادرات جديدة تخص الأزمة، من خلال مجموعة العمل المقترحة.

وتوجه الرئيس التركي بالشكر لـ«بوتين» على مساهمة روسيا في إنشاء محطة «أكويو» التركية للطاقة النووية.

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محطة «أكويو» للطاقة النووية أهم مشروع لروسيا وتركيا، وسيسمح بتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجاور بين البلدين.

وتقام اليوم احتفالية رسمية بمناسبة تزويد المحطة بالوقود النووي، بمشاركة الرئيسين أردوغان وبوتين عبر الفيديو كونفرانس.


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