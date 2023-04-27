عامر حسين: لن تؤجل مباريات للأهلي وبيراميدز في الكأس حال تأهلهم بإفريقيا

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كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات، موقف مباريات الأهلي وبيراميدز في حال صعودهم إلى الدور القادم في البطولات الأفريقية.

وقال عامر حسين خلال تصريحات إذاعية:" حسب لوائح مسابقة الدوري لا توجد مباريات دوري بين الأدوار الإقصائية في البطولات الأفريقية".

وتابع :"لكن في حالة صعود الأهلي وبيراميدز للدور المقبل في افريقيا لن يتم تأجيل مبارياتهم في بطولة الكأس وسيتم تسكين مباراة للفريقين في بطولة كأس مصر".

وأختتم:" الأهلي وبيراميدز سيواجهان أندية من القسم الثاني أو الثالث على حسب القرعة لذلك لن يتم تأجيل مبارياتهم في كأس مصر ".