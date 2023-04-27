 سحب عينات من المنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها بمركز الداخلة في الوادي الجديد - بوابة الشروق
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سحب عينات من المنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها بمركز الداخلة في الوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:41 ص

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، سحب عينات من بعض المنتجات الغذائية المعروضة بمحلات وأسواق مدينة الداخلة، وذلك لتحليلها بالمعامل والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار المرور المفاجئ على محلات تداول وبيع المواد الغذائية.

وقال إن إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الصحة بالمحافظة تشن حملات مفاجئة بجميع محلات بيع المواد الغذائية على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط المنتجات غير الصالحة وتحرير محاضر للمخالفين، مشيرا إلى ضرورة إبلاغ المواطنين عن أية أغذية مشتبه في عدم صلاحيتها.

وفي سياق متصل، أعلن محروس، استمرار المرور الدوري على المستشفيات والمنشآت الطبية، فتم المرور على الإدارة الصحية بمركز الداخلة شملت محطة الملاريا، مكتب الصحة، المركز الطبي، من جانب مسئولي الطب الوقائي، حيث تم متابعة الانضباط الإداري ومدى التزام الفريق الطبي وتوافرالأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات المختلفة والأكسجين، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة وانتظام العمل بمحطة ملاريا الداخلة وسلامة الأجهزة.


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