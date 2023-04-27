النيابة تستدعي أسرة فتاة انتحرت بعد تناول مبيد حشري لسماع أقوالهم بأبو النمرس

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول انتحار فتاة بعد تناول مبيد حشري في أبو النمرس، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة، وإعداد تقرير بحالتها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، كما أمرت باستدعاء أسرة الفتاة لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة لتحديد السبب وراء ذلك.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس إخطارا من غرفة النجدة بالجيزة يؤكد مصرع فتاة داخل منزلها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "ر. ع."، ولا توجد بها إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة توفيت بعد تناولها مبيد حشري بسبب مرورها بأزمة نفسية، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.