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إيباي تسجل أول ارتفاع في الإيرادات منذ عام

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 6:02 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 6:03 ص

سجلت الأعمال التجارية لشركة "إيباي" العملاقة للتجارة الإلكترونية تحسنا، وفقا للنتائج الصادرة عن الشركة الأربعاء.

وبلغت الإيرادات في الربع الأول 5ر2 مليار دولار، بزيادة 1%، حسبما ذكرت الشركة بعد إغلاق السوق الأمريكية. وهذه هي أول زيادة في المبيعات خلال عام.

وانخفض الدخل المعدل من العمليات المستمرة بنسبة 4% إلى 600 مليون دولار لكنه تجاوز توقعات السوق.

وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع "إيباي" إيرادات تصل إلى 54ر2 مليار دولار، أعلى من توقعات المحللين. وارتفعت الأسهم في البداية بأكثر من 8% في التداول بعد ساعات العمل.

وقال رئيس "إيباي"، جامي إيانون: "هذه بداية قوية لهذا العام حيث تجاوزنا التوقعات بشأن التزاماتنا المالية والتشغيلية الرئيسية مع إحراز تقدم كبير في تحقيق أهدافنا طويلة الأجل".

وأضاف: "تظهر نتائجنا للربع الأول قوة ومتانة سوقنا العالمية المتدرجة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي".

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