إيباي تسجل أول ارتفاع في الإيرادات منذ عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت الأعمال التجارية لشركة "إيباي" العملاقة للتجارة الإلكترونية تحسنا، وفقا للنتائج الصادرة عن الشركة الأربعاء.

وبلغت الإيرادات في الربع الأول 5ر2 مليار دولار، بزيادة 1%، حسبما ذكرت الشركة بعد إغلاق السوق الأمريكية. وهذه هي أول زيادة في المبيعات خلال عام.

وانخفض الدخل المعدل من العمليات المستمرة بنسبة 4% إلى 600 مليون دولار لكنه تجاوز توقعات السوق.

وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع "إيباي" إيرادات تصل إلى 54ر2 مليار دولار، أعلى من توقعات المحللين. وارتفعت الأسهم في البداية بأكثر من 8% في التداول بعد ساعات العمل.

وقال رئيس "إيباي"، جامي إيانون: "هذه بداية قوية لهذا العام حيث تجاوزنا التوقعات بشأن التزاماتنا المالية والتشغيلية الرئيسية مع إحراز تقدم كبير في تحقيق أهدافنا طويلة الأجل".

وأضاف: "تظهر نتائجنا للربع الأول قوة ومتانة سوقنا العالمية المتدرجة خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي".