أرباح أكبر بنكين في الإمارات تفوق التوقعات

أعلن أكبر بنكين في الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الأول من العام الحالي، بفضل زيادة أسعار الفائدة ومرونة اقتصاد البلاد.

بلغت أرباح بنك أبوظبي الأول (إف.أيه.بي) خلال الربع الأول 3.93 مليار درهم (1.07 مليار دولار) وهو ما يزيد قليلا عن تقديرات المحللين التي كانت 3.21 مليار درهم بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه، جاءت الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي أقل من الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة المكاسب غير المتكررة من بيع حصة في شركة خدمات المدفوعات. ومع استبعاد هذا البند تزيد أرباح البنك خلال الربع الأول بنسبة 70% سنويا، بحسب بيان صادر اليوم الخميس.

وقال البنك إن جميع قطاعاته سجلت نموا خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي زادت فيه أرباح نشاط الإقراض بنسبة 41% خلال الفترة نفسها. كما جذب البنك ودائع بقيمة 80 مليار درهم.

كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني زيادة أرباحه خلال الربع الأول من العام الحالي لأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي إلى 6 مليارات درهم، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بقيمة 4.84 مليار درهم. وزادت أرباح القروض لدى البنك بنسبة 69% سنويا إلى 7.2 مليار درهم.