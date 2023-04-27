ضبط 22 طن قمح داخل مخزن قبل بيعها بالسوق السوداء في البحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بقيادة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، حملة تموينية بمركز إيتاي البارود برئاسة سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية، ضمن تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، وكذا ضبط الأسعار للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكانت معلومات وردت لمديرية التموين بالبحيرة، تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كمية من القمح، وأسفرت عن ضبط 22 طن قمح موسم توريد 2023 داخل مخزن قام صاحبه بتجميع القمح بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، وتم نقل الكمية المضبوطة علي عدد 3 سيارات، والتحفظ عليها بشونة البنك الزراعي بمركز ايتاي البارود، لحين صدور قرار من جهات التحقيق بشأنها.