تراجع أسعار الذرة لأقل مستوياتها منذ 9 أشهر

تراجعت أسعار الذرة في تعاملات اليوم الخميس لأقل مستوياتها منذ يوليو الماضي، بعد إلغاء الصين ثاني صفقة كبيرة لاستيراد الذرة من الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة للذرة تراجعت اليوم في تعاملات بورصة شيكاغو بنسبة 2.9% بعد إعلان وزارة الزراعة الأمريكية اليوم إلغاء صفقة لبيع 233 ألف طن من الذرة الأمريكية للصين أكبر مستورد للذرة في العالم.

وأشارت بلومبرج إلى أن إلغاء هذه الطلبية يأتي بعد قرار الصين يوم الإثنين الماضي، إلغاء صفقة لشراء 327 ألف طن ذرة أمريكية.

وتعكس هذه الخطوات من جانب المشترين الصينيين ثقتهم في توافر الذرة سواء من الولايات المتحدة أو البرازيل في المستقبل.

قال ناومي بلوهم كبير مستشاري السوق في شركة توتال فارم ماركتينج، إن المشترين يراهنون على عدم حدوث مشكلات في الطقس في البرازيل يمكن أن يؤثر على محصول الذرة في البلاد، كما يراهنون على الأحوال الجوية المواتية في الولايات المتحدة.