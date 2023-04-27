هل يتميز العنب الأسود عن الأخضر في الفوائد الصحية؟

العنب فاكهة شهيرة يستمتع بها الناس من جميع الأعمار حول العالم، فهي ليست فقط لذيذة، ولكنها مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين العنب الأسود أو الأخضر، فإن الكثير من الناس غير متأكدين أيهما أفضل لصحتهم.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا"، مقارنة بين الفوائد الصحية لكل من العنب الأسود والأخضر، وذلك لمعرفة أيهما أكثر فائدة للصحة.

*العنب الأسود

يتميز بأنه غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك ريسفيراترول، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، ويعتقد أيضًا أن الريسفيراترول له تأثير إيجابي على صحة القلب من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعتبر العنب الأسود أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف وفيتامين ج وفيتامين ك، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يراقبون وزنهم، ويحتوي العنب الأسود على نوع من السكر الطبيعي يسمى الفركتوز، والذي يمد الجسم بالطاقة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

*العنب الأخضر

يتميز بأنه غني بفيتامينات C و K وكذلك البوتاسيوم والألياف، كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

ويحتوي العنب الأخضر على السكريات الطبيعية، بما في ذلك الجلوكوز والفركتوز، والتي تمد الجسم بالطاقة، كما أنها تحتوي على مركب يسمى كاتشين، والذي يعتقد أن له تأثير إيجابي على صحة القلب من خلال تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

*أيهما أكثر فائدة لصحة الجسم؟

يعتبر كل من العنب الأسود والعنب الأخضر من الفواكه الصحية والمغذية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، ولكن يعتمد الاختيار بين الاثنين على تفضيلاتك الشخصية وأهدافك الصحية، فإذا كنت تفضل الفواكه الأكثر حلاوة، فقد يكون العنب الأسود هو الخيار الأفضل لك، وإذا كنت تفضل الفواكه اللاذعة أو كنت تراقب السعرات الحرارية التي تتناولها، فقد يكون العنب الأخضر هو الخيار الأفضل.