 موسكو تلغي حق السفارة الأمريكية في زيارة المراسل المحتجز جيرشكوفيتش - بوابة الشروق
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موسكو تلغي حق السفارة الأمريكية في زيارة المراسل المحتجز جيرشكوفيتش

(د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 5:35 م

ألغت الحكومة الروسية بشكل مؤقت حق السفارة الأمريكية بموسكو، في زيارة المراسل إيفان جيرشكوفيتش الذي كان قد تم القبض عليه بناء على مزاعم بالتجسس.

وبررت وزارة الخارجية الروسية الخطوة اليوم الخميس، بالاستشهاد برفض واشنطن لإصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يرافقوا وزير الخارجية سيرجي لافروف في رحلته إلى نيويورك من أجل اجتماع مجلس الأمن الدولي.

ووصفت الخارجية الرفض بأنه استفزاز "لن يمر مرور الكرام".

وكان رفض الطلب بشأن قيام الدبلوماسيين الأمريكيين بزيارة جيرشكوفيتش في مركز الاحتجاز ما قبل المحاكمة في 11 مايو سوى الخطوة الأولى.

وجاء في البيان الصحفي "هناك إجراءات استجابة أخرى محتملة قيد التخطيط حاليا، والتي سوف يتم إخطار الجانب الأمريكي بها بشكل ملائم".

وتمكن لافروف نفسه من الظهور في نيويورك وترأس اجتماع الذي عقدته روسيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكان جهاز المخابرات الروسية (اف إس بي) قد ألقى القبض على جيرشكوفيتش الذي يعمل لصالح صحيفة" وول ستريت جورنال"، في منطقة جبال الأورال في نهاية مارس الماضي.

واتهمته السلطات الروسية بالتجسس نيابة عن الحكومة الأمريكية.


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