إسبانيا تعتزم مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الأموال لصناعة السينما والتلفزيون

قالت وزيرة الاتصالات الإسبانية ماريا جونزاليس فيراكروز، إن إسبانيا تعتزم أن تطلب أموالا إضافية من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تطوير أعمالها السينمائية والتلفزيونية لتصبح صناعة مستدامة طويلة الأجل وجذابة لمنتجي المحتوى العالميين.

وأضافت جونزاليس، في مقابلة في مدريد أول أمس الثلاثاء، "نحن نتفاوض مع المفوضية الأوروبية الآن" للحصول على أموال إضافية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت جونزاليس "نحن بصدد إنهاء المفاوضات بشأن كم الأموال، حيث بدأنا بمبلغ 425 مليون يورو (469 مليون دولار) ، ولكن بناء على حساباتنا الأخيرة، فمن المرجح أن يكون المبلغ ضعف ذلك."

وأضافت جونزاليس إن القرار بشأن المبلغ المحدد الذي سيتم طلبه قد يكون جاهزا في أقرب وقت اليوم الخميس.

وتراهن إسبانيا على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لبناء صناعة سمعية بصرية أوروبية رائدة قادرة على كسب منتجي المحتوى الأجانب، مثل "نتفليكس" و "إتش بي أو" و "ديزني" ، لإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية في البلاد.

وبالإضافة إلى الاستثمار النقدي المباشر، وفرت الحكومة أيضا حوافز ضريبية وتأشيرات خاصة للعاملين في الصناعة للقدوم والعمل في إسبانيا.