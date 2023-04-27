تجديد حبس المتهم بقتل جاره أثناء مشاجرة في دار السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس متهم بقتل جاره أثناء مشاجره مع شقيق المجني عليه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة نشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص، بسبب خلافات حيث قاموا بالتعدي على بعضهم بالأسلحة البيضاء، مما أدى الي وفاة شاب وإصابة شقيقه وإصابة آخر من الطرف الثاني.

كما تبين أن المتوفي لم يكن طرفا في المشاجرة، وتدخل لنجدة شقيقه وإنقاذه من الاعتداء عليه؛ فنتج عن ذلك سقوطه قتيلا.

وحاول الأهالي إنقاذ الشاب ونقله إلى المستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام إخطاراً من المستشفى بوجود قتيل، لفظ أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفي لإسعافه، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ووجود متوفي وآخرين مصابين، وتم ضبط أحد أطراف المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.