ماجد المصري: استمتعت بدوري في «ضرب نار» ومسلسل «آدم» كان خطوة انتقالية كبيرة ليا

قال الفنان ماجد المصري، إنه تلقى اتصالًا من منتج مسلسل «ضرب نار»، ويعرض عليه دور «زيدان» بالعمل وحاول إقناعي بالمشاركة، مؤكدًا أنه بعد قراءة ورق المسلسل تحمس للعمل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن شخصيته في المسلسل كانت بها تفاصيل كثيرة وشخصية مركبة تجمع ما بين الخير والشر واستمتع بشكل كبير خلال تأديتها.

وتابع حديثه بأن كل المشاهد التي أداها كانت صعبة بالنسبة له، منوهًا بضرورة الانتباه طوال الوقت للحالة التي يؤديها الفنان وعدم الخروج منها لأنه لا يوجد دور صعب وآخر سهل.

وأوضح أن نقطة بدايته في السينما كانت قوية وبعدها حدث تراجع بعض الشىء، مُرجعًا ذلك إلى تكاسله أو عدم اهتمام أو سوء اختيار منه.

واعتبر أن بداية عودة نجاحه في الدراما مرة أخرى كانت من مسلسل آدم، والتي اعتبرها خطوة انتقالية كبيرة بالنسبة له، موجهًا الشكر للمخرج محمد سامي الذي ساعده في إخراج شخصية سيف الحديدي بشكل ناجح، وبعدها توالت نجاحاته-بحسب وصفه.

يذكر أن الفنان ماجد المصري، قد شارك في مسلسل «ضرب نار»، والذي عُرض خلال شهر رمضان، والعمل كان من بطولة كلًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة سهير المرشدي، والفنان أحمد العوضي والفنانة انتصار، ومن إخراج مصطفى فكري.