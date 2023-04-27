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تطلق الفنانة البريطانية أليسون جاكسون، المشهورة بصور المحاكاة التي تشبه أشخاص حقيقيين، معرضها الجديد يوم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن.

ويعرض المعرض صورا تحاكي حياة أفراد العائلة الملكية التي لا يراها العامة في الغرف المغلقة.

وتتعمد الفنانة جاكسون دائما في أعمالها الفنية تخيل وتصوير لحظات صريحة في حياة المشاهير وزعماء العالم، لتوقع شكل حياتهم الشخصية التي يعيشونها خلف الأبواب المغلقة البعيدة عن الأضواء.

ويضم المعرض صورا خادشة لملكة بريطانيا وهي تجلس شبه عارية بملابس النوم النسائية وتمسك كأسا بيدها، حيث تصف جاكسون الصور بأنها "صور تخيلناها جميعًا لكن لم نرها من قبل".

كما صورت جاكسون أيضا ولي العهد الأمير ويليام وهو يتشاجر ويخنق شقيقه الأمير هاري، وهم أبناء الأميرة الراحلة ديانا، وأبناء الملك البريطاني تشارلز حاليا، وكذلك زوجاتهم ميجان ماركل وكيت والأولى تمزق شعر الثانية.

واستغلت المصورة جاكسون خلفية القلاقل والاضطرابات التي ضربت القصر الملكي قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث بدأت المشكلات منذ أن تزوج الأمير هاري الممثلة الأمريكية سابقا ميجان ماركل إفريقية الأصل، وهذا ما يمنعه القصر الملكي بالزواج من غير فتيات العائلة الملكية، وما نتج عنه مشاحنات مع ميجان أدت لتركها وزوجها الأمير هاري القصر وإفشاء أسرار العائلة فيما بعد للصحافة الأمريكية.

وقالت صحية "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس، إن جاكسون تواجه المشكلات بسبب الصور التخيلية التي تختلقها للمشاهير في محاولة منها لتصور شكل حياتهم الخاصة.