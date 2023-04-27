كشف الفنان ماجد المصري، عن كواليس صعوده للهرم الأكبر، وذلك خلال تصويره أحد الأفلام «امرأة وخمسة رجال»، بمشاركة الفنانة حنان ترك.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن صعد الهرم الأكبر بمساعدة أحد الأشخاص وأرشدهم خلال رحلة الصعود.

وتابع حديثه: «الطلوع كان متعب جدًا، ولكن الأخطر كان واحنا نازلين وكان الموضوع مخيف جدًا، والهوا فوق كان جامد لدرجة إن حنان ترك كانت هتطير مننا»-بحسب وصفه.

واستطرد بأنه من مواليد محافظة طنطا، وكان يزور منطقة الأهرامات في صغره وبصحبة أسرته، وبعد انتقاله للقاهرة وزواجه ما زال حريصًا على زيارة الأهرامات بصحبة أبنائه خاصًة وأنهم محبين لركوب الخيل بشكل كبير.

ولفت إلى أن الاحتفال بالعيد في طنطا مختلف عن القاهرة تمامًا، لما تتمتع به أجواء العيد في المحافظات من الألفة والمحبة والترابط بين الناس وبعضهم البعض.

وعن ذكريات العيد في طفولته، عقب: «ذكرياتي في العيد من ضمنها إني كنت بلبس لبس العيد وأنام بيه أو يتحط جمبي وانا نايم وفرحة العيدية حتى لو قيمتها صغيرة، وكنا بنروح الملاهي ونأجر عجل».

ولفت إلى أن والدته كانت تحرص على عمل كعك العيد بنفسها، وكان يساعدها في عمله، موضحًا أنه يحب المطبخ ويجيد الطبخ وتجهيز بعض الأكلات لأولاده.



