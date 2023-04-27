 وزير الخارجية الإيطالي: روما على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية - بوابة الشروق
الخميس 27 أبريل 2023 8:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإيطالي: روما على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:48 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:48 م

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن استعداد سلطات بلاده "للحوار مع جميع الأطراف في السودان لتجنب فراغ سياسي يمكن أن تشغله أطراف أخرى"، لم يسمها.

وقال "تاياني" - في جلسة استماع مشتركة، اليوم الخميس، أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ ، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - :"إيطاليا مستعدة للبقاء إلى جانب السودان شرط أن يضع قادة الجيش النظامي وقوات الدعم السريع حداً للاشتباكات".

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أعلن، في وقت سابق، أن سفير بلاده لدى السودان سيعود قريبا إلى أفريقيا لمباشرة عمله من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك