سامسونج للإلكترونيات تسجل أقل أرباح تشغيل ربع سنوية منذ 14 عاما

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أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الخميس تسجيل أقل أرباح تشغيل ربع سنوية منذ 14 عاما، مع استمرار تراجع أسعار رقائق الذاكرة نتيجة استمرار الطلب الضعيف.

وقالت الشركة إن أرباح الربع الأول تراجعت بنسبة 41ر87% سنويا، في حين تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 47ر95% سنويا، وتراجعت المبيعات بنسبة 05ر18% سنويا.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة تحسنا تدريجيا للطلب على أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما تتوقع الشركة استمرار الطلب الضعيف على أشباه الموصلات خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن سيكون هناك تحسن في الموقف بفضل تراجع مخزونات العملاء بالنسبة لمنتجات مثل وحدات الاستشعار.

وبلغت أرباح تشغيل سامسونج خلال الربع الأول من العام الحالي 640 مليار وون كوري جنوبي (477 مليون دولار)، في حين بلغت المبيعات 75ر63 تريليون وون.