 سامسونج للإلكترونيات تسجل أقل أرباح تشغيل ربع سنوية منذ 14 عاما - بوابة الشروق
الخميس 27 أبريل 2023 8:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

سامسونج للإلكترونيات تسجل أقل أرباح تشغيل ربع سنوية منذ 14 عاما

شركة سامسونج
شركة سامسونج

نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:18 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:18 ص

أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الخميس تسجيل أقل أرباح تشغيل ربع سنوية منذ 14 عاما، مع استمرار تراجع أسعار رقائق الذاكرة نتيجة استمرار الطلب الضعيف.

وقالت الشركة إن أرباح الربع الأول تراجعت بنسبة 41ر87% سنويا، في حين تراجعت أرباح التشغيل بنسبة 47ر95% سنويا، وتراجعت المبيعات بنسبة 05ر18% سنويا.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة تحسنا تدريجيا للطلب على أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من العام الحالي.

كما تتوقع الشركة استمرار الطلب الضعيف على أشباه الموصلات خلال الربع الثاني من العام الحالي، لكن سيكون هناك تحسن في الموقف بفضل تراجع مخزونات العملاء بالنسبة لمنتجات مثل وحدات الاستشعار.

وبلغت أرباح تشغيل سامسونج خلال الربع الأول من العام الحالي 640 مليار وون كوري جنوبي (477 مليون دولار)، في حين بلغت المبيعات 75ر63 تريليون وون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك