السعودية وألمانيا تبحثان أوضاع العالقين الأجانب في السودان

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تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، بحث الجانبان خلال الاتصال، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

وتسارع دول العالم الزمن لإجلاء رعاياها من السودان، مع تعهّد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتسهيل خروج الدبلوماسيين من البلاد.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفاد مراسل «سكاي نيوز عربية».

وتعد الاشتباكات خرقا جديدا للهدنة المقررة بين طرفي الصراع في السودان، بعد 12 يوما من بدء أعمال العنف.

وتسببت المعارك التي بدأت في 15 أبريل الجاري، في مقتل 512 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية، فضلا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.