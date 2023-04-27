القبض على متهم بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه في منشأة ناصر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه في منشأة ناصر.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات، كائن بدائرة القسم، باستقبال شخص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري "خرطوش" بالجسم، بالانتقال وسؤاله أقر بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" بالتعدي عليه بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وسرقة مبلغ مالى كرهاً عنه.

أمكن تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة، كما عُثر بحوزته على المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة.