محافظ مطروح: صومعة الشمامة الديجيتال جاهزة لاستقبال حصاد 15260 فدان قمح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، مع الجهات المعنية استعدادات المحافظة لبدء موسم حصاد وتوريد القمح لصومعة المحافظة، بقرية الشمامة بمدينة الحمام والتي تسع 45 ألف طن، والوقوف على مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة، والتي تقدر بمساحة 15260 فدانا، مروية بقرى بنجر الحمام.

ووجه محافظ مطروح بالتأكد من جاهزية الصومعة حيث قامت لجنة بالمرور أمس الأربعاء على الصومعة، للاطمئنان على جاهزيتها مع بدء اللجنة المعنية في الاستلام غدا الجمعة.

كما أكد المحافظ، أهمية الإعلان عن التيسيرات التي تقدمها الدولة، ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام.

من جانبه أشار المهندس منصور محمد مراقب عام قرى البنجر، أنه تم حتى الآن حصاد نحو 1200 طن جاهزة للتوريد إلى الصومعة.

حضر الاجتماع حاتم السبع السكرتير العام المساعد، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح ،والمهندس جمعة محمد علي مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومدير إدارة الرقابة التموينية، والمهندس منصور محمد مراقب عام التنمية بمطروح، والإدارات المعنية.