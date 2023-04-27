 الرئيس السيسي يهنئ هولندا بذكرى العيد القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ هولندا بذكرى العيد القومي

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:59 ص

 

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.


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