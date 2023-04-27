الرئيس السيسي يهنئ هولندا بذكرى العيد القومي

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.