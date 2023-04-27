 تسليم المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد - بوابة الشروق
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تسليم المنازل الريفية للمستحقين بقرى مركز باريس في الوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:43 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 8:43 م

أعلن عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، تسليم عقود المنازل الريفية لـ 18 مستحقا من مركز باريس والقرى المختلفة، بحضور رئيس قرية بغداد واللجنة المشكلة لتسليم المنازل.

وقال إنه تم تسليم المنازل الريفية بقري بغداد، والتبيه على المستحقين أن المنزل لا يحق التصرف به في أي حال من الأحوال وأي تصرف يخالف شروط العقد سيتم سحب المنزل، وتسليمه لأحد المنتظرين من المستحقين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى استكمال مشتملات بئر المياه وتشغيله، وذلك لبدء العمل بالأرض المجاورة للمنازل وزراعتها من قبل المستحقين، وسيتم تسليم باقي المنازل للمستحقين خلال الفترة المقبلة.


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