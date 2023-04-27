قالت شركة الأسمنت "سيام سيمنت"، وهي واحدة من أكبر المجمعات الصناعية في تايلاند، إن التعافي الاقتصادي في تايلاند يواجه بعض المعوقات جراء الجفاف الشديد المحتمل، حيث تسبب نمط المناخ العالمي المعروف باسم "إلنينو"، في موجات حر في معظم أنحاء البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيام سيمنت" رونجروت رانجسييوباش، في مؤتمر صحفي في بانكوك اليوم الخميس، إن الجفاف سيؤثر على القطاع الزراعي في البلاد، وهو مصدر رئيسي للدخل لملايين الأسر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف رونجروت أن نقص المياه المحتمل وتلوث الهواء قد يضران أيضا بصناعة السياحة، وهي محرك رئيسي آخر للاقتصاد المحلي في تايلاند، حيث قد يختار المسافرون وجهات أخرى لقضاء العطلات بدلا من تايلاند.

وقال رونجروت أن الجفاف وتلوث الهواء سيعيقان التعافي الاقتصادي المحلي، الذي تم تعزيزه من خلال ارتفاع عدد السياح الدوليين.

وأضاف رونجروت أن شركة سيام سيمنت تشعر بالقلق أيضا من ارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي بقدر أسوأ من المتوقع.