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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: سنتخذ قرارا بشأن مصير صفقة الحبوب عقب مشاورات بين الوزارات المختصة

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 12:46 م | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 12:46 م

 

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تدرس حاليا مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن صفقة الحبوب، مشيرة إلى أن الوزارات الروسية المختصة تتشاور فيما بينها بشأن هذه المقترحات بهدف اتخاذ القرارات.

وقالت زاخاروفا -في بيان اليوم الخميس- "لقد تلقينا حزمة من المقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى الرئيس الروسي، بشأن تطوير ومواصلة تنفيذ مبادرة البحر الأسود للحبوب".

وأضافت "سيُتخذ القرار الروسي بهذا الشأن على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة لهذه المقترحات".

روسيا: سنتخذ قرارا بشأن مصير صفقة الحبوب عقب مشاورات بين الوزارات المختصة
الخميس 27 ابريل 2023 12:42
موسكو - أ ش أ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تدرس حاليا مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن صفقة الحبوب، مشيرة إلى أن الوزارات الروسية المختصة تتشاور فيما بينها بشأن هذه المقترحات بهدف اتخاذ القرارات.

وقالت زاخاروفا -في بيان اليوم الخميس- "لقد تلقينا حزمة من المقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى الرئيس الروسي، بشأن تطوير ومواصلة تنفيذ مبادرة البحر الأسود للحبوب".

وأضافت "سيُتخذ القرار الروسي بهذا الشأن على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة لهذه المقترحات".


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