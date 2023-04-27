ميلوني تتعرض لهزيمة مفاجئة في تصويت على ميزانية بالبرلمان الإيطالي

تعرضت الحكومة الإيطالية لهزيمة مفاجئة في تصويت على ميزانية في البرلمان اليوم الخميس، عندما عجز التحالف اليميني بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن تأمين أغلبية مطلقة لخطة لتحرير مليارات اليورو لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

كان التصويت يهدف، من بين أمور أخرى، إلى إعادة تخصيص 4ر3 مليار يورو (7ر3 مليار دولار) لتقليل تكاليف العمالة بدون أجر، لحوالي 14 مليون موظف وعامل يعملون لحسابهم الخاص في إيطاليا.

ولم يتضح في البداية ما سيعينه الرفض للخطة. ولم تفشل أي خطة مالية من هذا القبيل قدمتها الغالبية في البرلمان. وعقد مجلس الوزراء اجتماعا بشكل عفوي مساء اليوم الخميس.

وأخفق التصويت لتغيب 25 من أعضاء أحزاب الائتلاف في الغرفة الدنيا للبرلمان المؤلف من غرفتين. ولم تحصل الميزانية المقترحة سوى على تأييد 195 صوتا، بينما كان يتعين تأييد 201 صوتا لاعتمادها.

واتهم سياسيون معارضون أحزاب الحكومة بالفشل. داعين ميلوني إلى إجراء مشاورات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد الهزيمة.